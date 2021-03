Refugio en CIC II Este: hay 23 personas en espera para poder ingresar

Listas de espera para habitar el refugio

“Muchas de las personas que aquí habitan tienen problemas de consumo, de adicciones, que generan muchas cuestiones en el horario de la noche. Y una de las reglas del código de convivencia es que tienen que permanecer en el establecimiento, no pueden deambular por la zona”, comunicó ael responsable del Centro Integrador Comunitario (CIC II Este), Leandro Sarli.Son 43 las personas que habitan el refugio. “La demanda es muy grande, sobre todo ahora que se acerca el frío. Hay 27 personas en lista de espera”, reveló el municipal al tiempo que comentó: “Habitan en el lugar, las 24 horas del día”.“El refugio trabaja a cama caliente. Ingresan y egresan contantemente, pero el refugio está siempre lleno, y tratamos de dar respuestas a todos. En invierno, a los que no tienen un lugar en el refugio, se los asiste con frazadas y comida caliente”, aclaró.“Antes de la pandemia, era de 18 a 8; pero en el marco de la cuarentena, las personas que no tenían donde hacer el aislamiento, lo habilitamos las 24hs y eso se ha ido extendiendo”, recordó.Punto aparte, Sarli refirió que no se registraron contagios por coronavirus dentro del refugio. “Si se registraron casos sospechosos, los que automáticamente fueron aislados y derivados al hospital. La mayoría que tuvo síntomas se les hizo el hisopado y dieron negativo”, aclaró.“La situación de calle es consecuencia de algo, muchas de las personas que se encuentran en esa situación tienen un problema de adicción muy grande. Son corazones rotos por la pérdida de algún familiar o vínculos familiares destrozados”, indicó el responsable del CIC II Este.Y agregó: “En el refugio tratamos todas esas subjetividades y devolver derechos. Se brindan talleres de capacitación laboral, se trabaja en el tema de los consumos problemáticos en articulación con el Centro Huellas, también reciben atención psiquiátrica a través de equipos interdisciplinarios del Hospital Escuela para ayudarlos en la diaria”.