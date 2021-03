Arrancaron las llaves de paso de varias viviendas en calle Cervantes

Vecinos de calle Cervantes al 500 reclaman por un hecho de vandalismo ocurrido en la zona. Al respecto, el pastor Nicolás Bruselario, de la Iglesia Evangélica Eternidad, contó aque “hoy nos encontramos con que, a varios vecinos, incluido el templo, les arrancaron las llaves de paso, lo que provocó que durante la noche quedara corriendo el agua de cuatro o cinco viviendas. La situación es un poco rara. No sabemos si fue para llevarse las llaves, el medidor o si lo han hecho simplemente por diversión”.Acotó que “el agua sigue corriendo, pero ya está en vías de solucionarse, porque la municipalidad estaba coordinando para venir”.Describió que “la zona es céntrica, tiene mucho tránsito. No sé si la llamaría insegura, pero nosotros hemos sufrido robos. Tuvimos que remodelar el frente y colocar rejas, porque habíamos sufrido dos ingresos al templo. En uno de ellos nos llevaron cosas importantes, sobre todo de sonido. Aparecen a cada tanto estas cosas que desconciertan”.Finalmente, señaló que “siempre se ven los patrulleros, pero estas cosas suceden en un instante” y manifestó que “hay algunas cámaras, pero en esta zona no se llega a ver bien”.