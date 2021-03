Preocupación de taxistas por Uber en Paraná: “La situación será aún más difícil”

Uber, la empresa internacional de viajes que funciona a través de una aplicación en los teléfonos celulares, lanzó en Paraná una campaña de convocatoria a conductores a través de las redes sociales y correos electrónicos.La situación que encendió las alarmas entre los taxistas de la capital entrerriana. “Nuestra preocupación es muy grande porque ya hablamos con (Diego) Dlugovitzky y él nos dice que no hay nada en concreto”, comentó ael presidente de la Asociación de Taxistas Libres y Particulares, Luis Santana, tras un encuentro que mantuvieron con el Secretario de Transporte de la Municipalidad de Paraná.Santana anticipó que para esta tarde, a las 17hs, está previsto un encuentro en Plaza de las Mujeres. “Entre las cuatro entidades de taxistas vamos a abrir el paraguas”, anticipó el taxista al comentar que viajaron a Rosario, “donde ya tienen una problemática infernal”, para asesorarse sobre el desembarco de Uber en esa localidad santafesina.“No queremos llegar a causarles problemas al gobierno, pero que nos respeten. Nosotros pagamos AFIM y Profilaxis, siendo que los remises no pagan nada de eso. Y Uber es una aplicación que no tiene un representante físico y ni siquiera paga seguro por pasajero”, apuntó el trabajador del volante.“No queremos llegar a ser problemáticos para el gobierno, pero tampoco queremos que nos sigan batallando con esta gente ilegal”, sentenció.Por su parte, otro de los taxistas, Cristian Vera, mencionó sobre lo “difícil” de la situación de los trabajadores. “Se nos complica mucho la mantención del auto por el tema de los repuestos y el tenerlo en regla también porque nos exigen mucho. Y desde la Municipalidad no nos ofrecen tanto como para poder responder con nuestros móviles. Al mediodía, los inspectores de Transporte ya no están en la calle, en ninguna parada. Y ahí se acercan todos los remises, pero no hacemos nada porque no es nuestro deber”, detalló.Al remarcar que “no hay un control diario”, Vera apuntó: “No tenemos paradas, y no nos queda otra que estacionar en doble fila. Nos sacaron varias paradas y no las restituyeron".Vale 60 pesos la bajada de bandera y cuatro pesos la ficha. Y de acuerdo a lo que anticiparon los taxistas, “se encamina un incremento, pero estamos a la espera”.“El último aumento fue en noviembre y hacía un año que no se aumentaba. Mientras que el remis está entre 100 y 120 pesos”, comparó Santana.