Cómo será la recolección de residuos en Semana Santa

Foto: Villanueva y Romero dieron detalles sobre la recolección de residuos

Gustavo Villanueva, director del área de recolección automatizada, explicó que “la recolección seguirá normal, salvo el día viernes que no se va a trabajar”. En este sentido, pidió a la ciudadanía “tirar la basura como corresponde, principalmente cuando hay vidrios, tenemos que cuidar al empleado municipal”.En lo que respecta a la recolección de ramas, recordó que antes de sacar los restos a la vereda, “hay que hacer el pedido al 147 y tiene unos 15 días hasta que pasa el camión”. Primero se debe solicitar el servicio para que los desechos no queden tantos días en la calle.Además Villanueva remarcó aque no se deben tirar escombros en los contenedores porque se dañan los equipos. “Actualmente un camión recolector está valiendo cerca de 30 millones de pesos y hay que cuidar las herramientas porque las pagamos entre todos. El vecino tiene que tomar otras medidas porque la municipalidad está para resolver el problema de la basura y las ramas. Cuando hay escombros, se tiene que pedir un volquete”, recomendó.Consultado sobre en qué condiciones están los camiones recolectores, atendiendo que tiempo atrás la mayoría de los mismos estaba fuera de servicio por distintas averías, el funcionario indicó que “hoy estamos con los equipos en un 75 por ciento, hay otros que están en el área de talleres y esperamos por su reparación. Se ha recuperado la mayoría de la flota, estamos bastante bien”.Por su parte, Daniel Romero, coordinador de la recolección convencional, explicó que existe un control por GPS de los vehículos de recolección. Este sistema, “nos hace tener un control más ordenado y si se les rompe el camión sabemos dónde están para ir a ayudarlos”. Cada camión tiene su circuito y con esto se determina si lo cumplen o no.Finalmente, dio cuenta que la recolección se realiza de lunes a sábado y todos los circuitos están diagramados para que se realizan en el mismo horario.