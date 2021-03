Semana Santa: las pescaderías de Paraná se preparan para las ventas

Se acerca la Semana Santa y las pescaderías se preparan para las ventas de pescados. Como ya es tradición, el Viernes Santo no se come carne roja, pero sí pescado., visitó un local de Paraná y registró como trabajan de cara al fin de semana.“Comenzamos la semana con ventas tranquilas, a partir de mañana y hasta el viernes inclusive, esperamos un aumento en las ventas. Sin embargo, este año con la bajante de río, conseguimos muy pocos pescados”, expresó aExequiel, responsables de una pescadería.Los ejemplares que se consiguieron son armados y sábalos. En tanto el surubí y la boga “se adquieren, pero con costos elevados. En relación al año pasado, los precios de estos pescados, se duplicaron”, dijo.Al ser consultado sobre las elecciones de las personas a la hora de comprar, comentó que “muchos llevan picada de pescado para hacer empanadas”.Al finalizar, Exequiel agregó que “algunos clientes eligen pescado de mar como filete de atún, de merluza, mariscos y algo de rabas, ya que se encareció bastante y las personas no lo llevan y consumen como a las papas fritas”.