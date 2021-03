Vecinos reclaman por estado de calles y el arreglo de un caño roto

Vecinos de calle Soldado Bordón, entre Newbery y Miguel David de la ciudad de Paraná, reclamaron por el estado de la arteria que sufre consecuencias cada vez que llueve y también pidieron el arreglo de un caño que pierde agua potable desde hace dos meses.“Cada vez que llueve nos inundamos porque el arroyo está muy tapado con mugre, dijeron que iban a entubar, pero nunca lo hicieron, parece una ciudad perdida”, expresó una vecina y dio cuenta que “hay muchos chicos que tienen que tomar el colectivo para ir a la Escuela Hogar y no pueden pasar”.Otro vecino señaló que hace casi 20 años que vive en el barrio Justo José de Urquiza “y nunca hicieron nada, siempre vienen con promesas, que van a arreglar el puente, pero nunca lo arreglaron. Ahora se está terminando de romper y la gente ya no puede pasar, tiene que poner piedras para poder cruzar caminando”. Tras ello, hizo un llamado a la población para que no arrojen desechos al curso de agua: “La gente no entiende que no tiene que tirar basura al arroyo, nos perjudican a nosotros que vivimos sobre el arroyo”.Finalmente, mencionaron que desde hace dos meses tienen un caño roto que está perdiendo en forma constante agua potable. El líquido que se desperdicia genera más inconvenientes cuando el arroyo se desborda con las lluvias.