Diez promotoras de derechos del Copnaf reclamaron por salarios adeudados

Diez promotoras de derechos, que trabajan en la residencia socioeducativa El Sol, reclamaron frente a la sede del Copnaf por salarios que les adeuda la ONG Sumando Voluntades, registró Elonce TV.



“Reclamamos porque la ONG que nos contrata no nos está pagando nuestros sueldos desde enero, y a la fecha no hemos tenidos respuestas ni una solución”, comunicó Adriana al explicar que “la institución funciona por un convenio entre Copnaf y la ONG Sumando Voluntades, pero nuestro sueldo proviene de la gobernación junto con las partidas de alimentos de la residencia”.



“El problema es que la ONG, según lo que nos dijo Copnaf, adeuda balances y documentación administrativa, por lo que el organismo provincial trabó la entrega de nuestros sueldos, pero la ONG lo niega y lo desmiente”, indicó la promotora.



Y agregó: “Nadie se hace cargo de nuestra situación, somos mujeres a cargo de nuestros hogares y estamos sin cobrar desde enero, siendo que solo nos pagan 25 mil pesos en negro y sin ningún beneficio como todo trabajador”.



“Hacemos tres turnos rotativos, nuestro trabajo es igual de complicado que el de un empleado del Copnaf pero cobramos menos de la mitad de lo que ellos ganan”, apuntó.



Ana, por su parte, mencionó que las tareas de las promotoras son “el cuidado de los chicos, limpieza y cocina”. De acuerdo a lo que comentó, reciben “cursos de capacitación y charlas sobre cuidado e integridad física de los chicos”.



“Seguimos yendo a trabajar, pero indigna venir a cumplir y que no nos paguen. La situación es insostenible”, sentenció.



“La mayoría no puede sostener dos trabajos, y menos el nuestro que es con horarios rotativos. Además, más allá de que nos adeudan tres meses, tampoco tenemos una fecha de cobro fija”, sumó Romina. (Elonce)