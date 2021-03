Accidentes de tránsito en Paraná: "La mayoría ocurre los martes"

Desde que se flexibilizaron ciertas actividades durante la pandemia, en Paraná y diversas ciudades de la provincia incrementaron los accidentes de tránsito. A diferencia de años anteriores, en la capital provincial, la mayoría de siniestros viales no ocurren durante los fines de semana.



"En este último me, en Paraná, tenemos un incremento de hasta tres o cuatro intervenciones por día sobre siniestros viales", informó, Ricardo Galliussi, Comisario, Inspector y Jefe de la División de Accidentología Vial, a Elonce TV.



En este sentido, amplió: "el día que más accidentes ocurren son los días martes en la franja horaria de 12 a 18 horas. Tiene que ver con el movimiento de las personas, en relación a escuelas, clubes, etc". Además, resaltó que las motocicletas son las que más protagonizan siniestros viales.



"Hay que tener en cuenta que debemos ser precavidos a la hora de circular en la vía pública por el bien del peatón", sumó el comisario e informó que en Concordia y Gualeguaychú también se incrementaron los siniestros viales.



Además, reveló que "durante los cinco primeros meses del 2020, una sola persona falleció por accidentes de tránsito. En tanto en este año ya llevamos un número más elevado".



Recomendaciones para Semana Santa



"En un fin de semana turístico, la provincia recibe a muchas personas y también hay mucho movimiento interno de los entrerrianos, es por ello que se incrementa notoriamente el tránsito en las rutas y eso hace que se aumente el riesgo accidentológico", relató a este medio Galliussi.

A su vez, señaló que "los conductores deben respetar las normas viales durante los kilómetros que vayan realizando".