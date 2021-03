Denuncian la realización de fiesta clandestina en edificio de Peatonal de Paraná

Policiales Increparon a la policía que intentó disuadir dos veces una fiesta clandestina

Una vecina de Paraná denunció ala realización de una fiesta clandestina este domingo por la madrugada en el edificio donde antiguamente habría funcionado un hotel, sobre Peatonal San Martín.“Llamé al 911 a las 4.40hs y me dijeron que iban a mandar un patrullero, pero si nadie les abría, ellos no pueden ingresar, ni hacer nada tampoco”, contó la vecina de calle La Paz. La mujer comentó que la fiesta “con DJ y luces psicodélicas” comenzó el sábado alrededor de las 23 y se extendió hasta la madrugada del domingo.“No pudimos dormir durante toda la noche”, se quejó ante. “La música se escuchaba hasta cuatro manzanas a la redonda”, remarcó al apuntar que “el policía que está apostado sobre la Peatonal debería haber dado aviso sobre esa fiesta clandestina”.“Cada 15 días hacen fiestas en ese lugar que no sabemos si está habilitado como salón de eventos porque después del cierre del hotel, el edificio es una unidad familiar con departamentos que se alquilan y otros que fueron vendidos”, detalló.Desde el 911 confirmaron aque durante el fin de semana no registraron denuncias por eventos de este tipo.