Bahl: "La obra es buena para la ciudad, para los vecinos y el medio ambiente"

La Municipalidad de Paraná propuso reforestación compensatoria, desagües pluviales y cloacas como un aporte destinado a dar respuesta a las múltiples peticiones de los vecinos. Además de evacuar las consultas efectuadas, se expusieron todos los documentos respaldatorios de las obras a realizar y -ante versiones anónimas- se descartó el pago de contribución por mejoras.Durante el encuentro convocado por la Defensoría del Pueblo autoridades municipales expusieron en detalle la obra de Racedo e hicieron una serie de propuestas para avanzar en la concreción de los trabajos. “La obra es buena para la ciudad, es buena para los vecinos y respeta ampliamente las consignas ambientales que todos compartimos”, afirmó el intendente Adán Bahl.Durante el encuentro con vecinos y ambientalistas, el intendente Adán Bahl y su equipo de colaboradores expusieron con detalles el proyecto de obra de Bulevar Racedo y brindaron una serie de argumentos que respaldan técnicamente la realización de los trabajos.Bahl dijo que es “una obra de conexión urbana, muy relevante para la ciudad, aprobada por las instituciones pertinentes, que toma espacios y veredas que son públicos” que además es “muy importante para los vecinos, ya que mejora los desagües sanitarios y pluviales, las conexiones de agua potable, la iluminación y la seguridad vial”.Respecto a punto específico del arbolado, el Intendente indicó que “desde lo ambiental, esta obra no reduce sino que acrecienta la masa forestal del área. La obra demanda que se remuevan 80 árboles, de los cuales 36 se implantan en otro lugar. Los 44 restantes no se pueden reimplantar porque están enfermos, debido a su edad o porque no lo tolerarían y lamentablemente se perderán”.Reforestación compensatoriaPara el proceso de reforestación compensatoria se utilizará la fórmula 3 x 1; es decir, se plantarán 3 nuevos ejemplares por cada árbol que deba ser removido. Además vamos a implantar 250 árboles en la zona circundante. Con lo cual el área se convertirá en una de las zonas mejor forestada de la ciudad.Bahl indicó que “la compensación es una norma mundial en la gestión forestal de las ciudades. Y para generar la confianza de los vecinos y de las fuerzas vivas de la ciudad, que pueden tener dudas en este aspecto, ofrecemos que la obra comience por la obra civil y la reforestación de los 250 árboles nuevos, luego la reimplantación de los 36 árboles que se remueven del lugar. Que lo verde sea la primera realidad de la obra”.Compromiso con el ambienteAnte vecinos y ambientalistas el Intendente afirmó que “comparte la preocupación ambiental y que su gestión está comprometida con su causa y que coincide en que la gestión de lo urbano debe respetar al máximo el hábitat de especies y personas y que lo que se pierde debe compensarse y acrecentarse” y por eso “eso la obra plantea la relocalización de algunas especies y un plan de reforestación compensatoria para toda el área y no sólo para calle Racedo. Y por eso, también se conservan veredas de más de 6 metros, a cada lado”, agregó.