Distinguieron a bomberas voluntarias por su trabajo durante la pandemia

Carina Rodríguez, del cuartel de Bomberos Voluntarios de Paraná, fue distinguida por su trabajo durante la pandemia por coronavirus en la capital entrerriana. Al homenaje, que fue realizado por Fundación La Delfina, la acompañaron dos de sus colegas, Teresa Lapadula y Carolina Rodríguez.“Durante la pandemia se redujo personal, y se salió a los accidentes, incendios.. Seguimos trabajando igual con guardias las 24 horas que vamos rotando”, contó Rodríguez aLa mujer, que presta servicio los martes y jueves de 14 a 20hs, recordó que ingresó al cuartel en 2014 y ya se cumplirán siete años. “Por cuestiones de la vida, me inscribí y sigo porque esto te enseña cada día a ser mejor persona y a ayudar a los demás”, ponderó.Lapadula, por su parte, comentó que es oriunda de Buenos Aires y que hace diez años que viaja a Paraná para hacer guardia los fines de semana, de viernes a domingos. “En tiempos de pandemia fue difícil viajar, no nos permitían venir y ella nos cubrió durante los ocho meses”, aseguró al elogiar a su compañera.“Estamos para servir”, remarcó al mencionar que hace diez años que es bombera. “Después de un ACV en 2011 no podía hacer nada, tuve que aprender a caminar, a hablar, y Paraná me dio la posibilidad de ser bombero, que era mi sueño desde chica”, argumentó.Lapadula destacó que es voluntaria en el cuartel de Paraná “para ayudar, para devolverle a la vida algo de lo que me dejó y para poder servir en Entre Ríos, que es la cuna de mi mamá y mi abuela”.Rodríguez, en tanto, mencionó que hace 13 años que es bombera. “Fue un orgullo para mí porque ella (por la distinguida) nos representó a todas, es una compañera muy especial. Fue un momento muy bonito y lleno de emociones”, recordó.Fundación ´La Delfina´ es una organización social que se centra en la promoción, protección y bienestar social de mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores, fomentando la participación social, ciudadana y política, y que anualmente reconoce a mujeres que se destacan en su rol dentro de la sociedad. Este viernes, ´La Delfina´ entregó en la Ciudad de Paraná sus distinciones a mujeres destacadas en situación de Pandemia. En el evento, fueron distinguidas más de 30 mujeres propuestas por distintas instituciones, organismos públicos, organizaciones políticas, sindicales y de la sociedad civil.