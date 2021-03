Semana de la Memoria: plantaron árboles y pintaron un mural en el CIC II Este

En el marco de la Semana de la Memoria, se desarrollaron diversas actividades en el CIC II Este, ubicado en las calles Fermín Garay y Roque Sáenz Peña de Paraná.Este viernes, inauguraron un mural participativo. El trabajo estuvo guiado por el artista plástico y muralista, Andrés Leiva, integrante de la Defensoría del Pueblo, junto a otros integrantes de la institución, alumnos de 1er año de la Escuela Secundaria Nº 75 de Bicentenario. Está basado en la historia de Gastón Mena, hijo de desaparecidos, quien de niño y adolescente vivió en la calle.“Sufrí mucho hasta que se me cruzo mi ángel guardián, que en un primer momento me dio de comer y después contención”, expresó aGastón Mena.Sobre la historia de sus papás, comentó que “fueron secuestrados el 19 de abril de 1976 en José León Suarez, a las mujeres las llevaron al campo de Mayo y los hombres a la ESMA. Yo tenía tres años y esa noche quede solo junto a cuatro chicos más”.Gastón dijo que “no recuerdo nada de lo sucedió esa noche, quisiera recordar y volver a escuchar las voces de mis papás”.Otras de las actividades que se desarrollaron fue la plantación de cinco árboles. Uno de ellos, estuvo a cargo de uno los presos políticos Cristela Godoy y Alfredo Ghiglione.“El 8 de abril del 1976, a pocos días del Golpe Militar, fui secuestrado. Estuve detenido en varias cárceles del país y recuperé la libertad el 17 de octubre de 1983, quince días antes de las elecciones”, relató a Elonce TV Ghiglione.Sobre su experiencia, agregó que “el compañerismo y el estar siempre haciendo algo me salvaron. Nos querían destruir psicológicamente”.Por su parte, Godoy recordó que “fui detenida el 16 de agosto del 1976. Yo estaba embarazada y me llevaron a los cuarteles de Paraná. En diciembre di a luz a mi hija, rodeada de militares apuntándome con metralletas, ese día se me vulneraron todos mis derechos y fue lo más terrible que tuve que pasar como mujer”.