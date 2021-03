Transporte: para Semana Santa se espera una “demanda para todos los destinos”

Incremento en los pasajes

A días de un nuevo fin de semana largo,consultó sobre el movimiento turístico que en la terminal de ómnibus de Paraná y las expectativas para el turismo.“No es habitual el movimiento que estamos teniendo está semana y la que viene, pero siempre acotados al 30 o 35% de lo que estamos trabajando. Ya se siente el ruido de la gente y hace tres meses que no pasaba esto. La cantidad de gente que hay este viernes en la terminar, no lo tuvimos en todo el verano, ni para las fiestas”, expresó aEl responsable de la empresa de colectivos Flecha Bus, Enrique Susevich.Los destinos más elegidos para el fin de semana largo de Semana Santa son: Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos (Colon, Concordia, Chajarí y Villaguay). Tambien, se registraron demandas para Bariloche, Salta y Tucumán.Al respecto Susevich, dijo que “ese fin de semana la gente siempre viaja. Las personas que pueden, se van de vacaciones, pero también, muchos viajan a ver a sus familiares. Creemos que va haber demanda para todos los destinos”.El responsable de la empresa de colectivos Flecha Bus informó que hace un tiempo hubo un incremento del “15%” en los pasajes a nivel nacional. “Desde el 1ro de diciembre, que fue cuando abrimos las boleterías, no se daba un aumento en las tarifas”.En abril o mayo “se espera otro incremento en los pasajes por el aumento de la nafta, que es una incidencia muy importante en el servicio del transporte de pasajeros”.Sobre la documentación que exigen en los diversos puntos el país a la hora de viajar, Susevich, comentó que “prácticamente está abierto todo el país. Muchos lugares flexibilizaron sus condiciones para ingresar”.“El Gobierno de Formosa se encarga de realizar el PCR negativo, cada vez que llega un pasajero. En tanto Misiones y Santiago del Estero, siguen pidiendo el PCR negativo”, señaló a la vez que reiteró que el resto del país “te piden la aplicación CUIDAR y alguna declaración de salud como lo solicita CABA”.recorrió este viernes, las instalaciones de la terminal de ómnibus de Paraná y registró un “gran movimiento”.Muchos jóvenes que se encontraban en la terminal, coincidieron al decir que “vamos a visitar a nuestros familiares y ya nos quedamos para Semana Santa”.En cuanto a los precios de los pasajes, un joven comentó que “estaban elevados, pero hace un año que no viajamos, asique era esperable”. Sin embargo, otra pasajera dijo que “no subieron tanto, entre $100 y $150”.Sobre los requisitos a la hora de subirse a un colectivo, los entrevistado señalaron que solo les pidieron “el documento y el permiso”.