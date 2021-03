Uber ¿desembarca en Paraná?: taxistas "en alerta"y con mucha preocupación

Taxistas "en alerta"

La empresa internacional de viajes que funciona a través de una aplicación en los teléfonos celulares, dio su primer paso en la ciudad de Paraná. Si bien la llegada o desembarco se viene hablando desde hace un par de años, en las últimas semanas comenzó a operar en Rosario, está más cerca de hacerlo en Santa Fe, y en Paraná inició días atrás una campaña de convocatoria a conductores. La misma es a través de las redes sociales y correos electrónicos.Según explicaron desde la compañía, tras el registro de choferes se activará luego la app, que todavía no está funcionado en la capital entrerriana, para prestar servicios.Elonce TV consultó a taxistas paranaenses que tienen su parada en Plaza 1º de Mayo y dieron su opinión respecto a cómo impactaría la llegada de Uber a la ciudad."Aparte de los 2000 remises en Paraná, los taxis somos 1500, ahora va a estar Uber, creo que la ciudad no da para tanto", expresó a Elonce TV, Pablo, que opinó que "peligra la fuente laboral de los taxistas".Además, refirió que "en Paraná, no se respeta la ordenanza. Se pueden ver las condiciones de los remises, son 2000 y andan 600 remises 'truchos'".Para el taxista "está saturado de remises" y opinó que "los inspectores vienen, hacen su trabajo, y cuando ellos se van, se llena de remises de nuevo. No se respeta la ordenanza municipal, los remises tiene que tomar el telefónico, dejar el pasajero y volver a la base. El remis es un servicio privado".Apuntó que el Uber "tiene que ser un vehículo de alta gama, con aire acondicionado".Roque, otro taxista, mencionó que en la jornada de ayer hizo "20 viajes cortos, en 12 horas de trabajo, con una recaudación de 2800 pesos".