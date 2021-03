Continúa el acampe sobre calle Racedo: esta tarde habrá actividades artísticas

Continúa el acampe sobre calle Racedo, entre avenida Ramírez y calle Tomás de Rocamora. Los integrantes del Foro Ecologista, que se encuentran acompañando a los frentistas de esa zona de Paraná, permanecen en estado de asamblea y anteconfirmaron que asistirán a la instancia de diálogo con la Municipalidad, y que fuera convocada por la Defensoría del Pueblo.“Dialogamos con algunos de los trabajadores y nos indicaron que hoy no iban a realizar ninguna acción. Esperamos que eso sea así, porque dijeron que únicamente van a cobrar la zona del obrador para evitar cualquier situación durante el fin de semana”, comunicó auna de las activistas, María Luz Omar, quien aclaró que “el corte de calle es por la obra, no es que lo hayamos realizado nosotros”.Por su parte, Marta Lugli, refirió que “en la asamblea de esta nochecita se elegirán a los compañeros que se harán presentes con la posición de defender este espacio y considerar a los árboles sujetos de derecho, como lo son considerados por ordenanza municipal del 15 de julio del año pasado”.En la oportunidad, la integrante del Foro Ecologista en Paraná adelantó que están previstas “actividades artísticas en defensa de los árboles, a partir de las 17hs”.“Invitamos a todos los paranaenses a sumarse porque creemos que es a través del diálogo y la construcción ciudadana, el arte, charlas y la formación que podemos realizar otros modos de habitar la ciudad, una Paraná a la que queremos con árboles, saludable, con agua potable para todos los barrios y un buen canal sanitario para los frentistas porque ayer, una de ellas, tuvo muchos problemas siendo que le habían prometido esa obra y no estaba dentro del proyecto”, argumentó.Y agregó: “Quizás haya una bicicleteada el sábado y hay interés de convocar a artistas para el domingo a fin de realizar una actividad musical, siempre respetando a los vecinos que nos apoyan en esta intervención pacífica”.