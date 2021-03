Uber lanzó convocatoria para operar en Paraná: hay más de 500 inscriptos

La empresa internacional de viajes que funciona a través de una aplicación en los teléfonos celulares, dio su primer paso en la ciudad de Paraná.Si bien la llegada o desembarco se viene hablando desde hace un par de años, en las últimas semanas comenzó a operar en Rosario, está más cerca de hacerlo en Santa Fe, y en Paraná inició días atrás una campaña de convocatoria a conductores. La misma es a través de las redes sociales y correos electrónicos.Según explicaron desde la compañía, tras el registro de choferes se activará luego la app, que todavía no está funcionado en la capital entrerriana, para prestar servicios.El desembarco será bajo las modalidades Essential y Medics: la primera pensada para las personas exceptuadas que necesitan trasladarse, en tanto que Medics, destinado a profesionales de la salud que necesiten trasladarse a los centros sanitarios.Con la tecnología, y desafiando las normas municipales que regulan el autotransporte de pasajeros, convoca a interesados en manejar con la app, a registrarse en t.uber.com/maneja.ar , presentando la documentación necesaria y las verificaciones de seguridad. Entre los requisitos está la licencia de conducir y seguro del auto al día, aunque en el link se guía a los conductores para cargar los documentos solicitados.Hasta el momento, son más de 3.000 las personas en Paraná que descargaron la app de Uber para moverse de un lugar a otro y más de 500 los interesados en manejar.Los viajes realizados a través de la app de Uber contarán con cobertura de seguros de Accidentes Personales y Responsabilidad Civil, además de las funciones del centro de seguridad de Uber como acceso directo al 911 y compartir viaje con contactos de confianza, entre otras.En nuestro país, Uber está presente en Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, Reconquista, Resistencia, Corrientes, Posadas. “En breve sumamos Paraná”, confiaron desde la empresa. Respecto de la legislación para funcionar, motivo de trabas e impedimentos en los últimos años, se explicó: “Uber funciona en todo el país en el marco del artículo 1.280 del Código Civil, sobre el transporte entre privados”.De todos modos, se mostraron a favor de regulaciones modernas, propias para las apps de movilidad, que pueda adoptar cada municipio o provincia, tal como lo hizo la provincia de Mendoza. Una vez que los productos estén disponibles, los usuarios van a poder elegir en la app de Uber la opción de viaje que prefieran: Essential y Medics.En el marco de la pandemia de Covid-19, Uber incorporó diversas medidas para contribuir a evitar la propagación del virus en todos los viajes realizados a través de la app. Una de ellas corresponde a la verificación de tapabocas por parte de los socios conductores, quienes tienen que corroborar su uso a través de una selfie antes de conectarse a la plataforma.También deben confirmar que han seguido guías de seguridad e higiene como la limpieza de manos y la sanitización de vehículos, para lo que acceden a reembolsos excepcionales en la compra de alcohol en gel, desinfectantes y otros elementos de protección personal.En la capital provincial, las ordenanzas para el transporte público de taxis y remises exige la inspección de cada unidad, que debe sortear cada seis meses, una revisión técnica obligatoria. Debido a la pandemia del Covid-19, esa tarea no se cumplimentó en el último tiempo.Además, se deben establecer e identificar seguro de autos y la documentación correspondiente a los choferes.El sistema de taxis tiene alrededor de 500 licencias, y aproximadamente unos 800 choferes. Mientras que el servicio de remises cuenta con un número que oscila entre 1.000 y 1.100 rodados, y aproximadamente unos 2.000 choferes.Operadores del sector confiaron aque el nivel de actividad de viajes no logra recuperarse, y se mantiene en un 15% o 20% debajo del movimiento pre-pandemia.