Semana de la memoria: La historia de Martín y su papá “detenido” en dictadura

Martín Apaldetti compartió la historia de su papá Mario, detenido en dictadura, quien falleció a los 33 años en un accidente de tránsito. Eue “un dirigente peronista durante su corta vida”, contó aMartín Apaldetti.“Mi viejo, en el año 1975 renuncia a su cargo en el gobierno ya que no estaba de acuerdo con el gobernador de Entre Ríos de esa época. En ese momento se puso una verdulería en el mercado La Paz. Al tiempo cae el mercado y como mi papá siempre estuvo muy metido en la política, en marzo de 1976 desaparece y mi mamá estaba embarazada de 6 meses de mi”, dijo.Al respecto, Martin agregó que su mamá “le contaba pocas cosas, porque hasta el día de hoy tiene terror de que pase algo. Cuando ella trabajaba, un soldado la acompañaba al baño con una pistola y de camino a su casa, todos los días, la seguía un falcón verde. Después de eso tuvo que renunciar porque tenía temor a que nos secuestren”.“Mi mamá me contó que, en los hospitales, las enfermeras tapaban con bolsas de residuos negras los vidrios, para que los militares no vieran si nacía algún bebe, porque entraban y se los llevaban”, expresó.“Cuando yo tenía alrededor de 3 meses, un periodista la llama a mi mamá y le dice que mi papá estaba detenido en Avenida Ejercito. Hasta ese momento no sabíamos si estaba vivo o muerto”, comentó.En ese sentido, Martin contó que conoció a su padre mientras se encontraba preso. “Mi madrina me llevó a la cárcel. En septiembre de 76, apareció mi papá caminando en la casa de mi abuela. Por el horror que vivió, quedó muy violentado, pero siguió militando”.En la madrugada del 18 de junio de 1981, Mario Apaldetti falleció en un accidente de tránsito. “Yo tenía cinco años y el venía de Villaguay de una reunión secretada, donde se estaban armando las bases para recuperar la democracia como sucedió en el 83”.Al finalizar, Martin reflexionó sobre el 24 de marzo y contó que “fui papá nuevamente hace 45 días y ayer (martes), mientras veía la marcha por la tele, pensaba lo difícil que debe haber sido para un padre primerizo no poder estar con su bebe cuando nació. LA dictadura robó momento que nos van a recuperar nunca más”.