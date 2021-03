Abuela reclama por la tenencia de su nieto: lo vio “muy golpeado en la cara”

Una abuela reclama por la tenencia de su nieto de cinco años. “Al nene lo vimos muy golpeado en la cara, tenía los ojos morados e hinchados y, aparentemente, tiene una fisura en el tabique. Y cuando el padre le pregunta y ella dice que se cayó o se golpeó”, explicó Ester a Elonce TV.



“La jueza Victoria Solari decidió que el nene tenía que quedar con la mamá, porque dijo que a la madre no le podían quitar los derechos. Pero a una mamá que se preocupa por sus hijos, que los cuida, porque no se traen hijos al mundo para tratarlos de esa manera”, apuntó la mujer.



Según comentó, los hermanitos, de 9 y 7 años viven con el papá en su casa. “Ellos van al régimen de visitas porque la jueza así lo dispuso, pero es una obligación para ellos porque no quieren hablar con su mamá”, comentó. La abuela de los pequeños refirió que “uno estuvo en terapia intensiva por los golpes que la madre le daba en la cabeza, y el otro sufre de broncoespasmos crónicos”.



La mujer explicó que firmaron el régimen de visitas en el que se acordaba que los hermanitos de 9 y 7 años vivan con el papá en la casa de la abuela, pero según ella asegura, “debido a la situación que atraviesa el más chiquito”, no quiere que esté con la mamá. “Quiero que la jueza revea el caso y nos dé la patria potestad del nene”, reafirmó.



“Cuando vivían con la mamá era una situación deplorable, estaban abandonados en medio de la mugre, sucios, comían como perros tirados en la cama y con olor a orín, había cucarachas, nidos de ratas en la pieza. Ella intentó matarme tres veces, intentó darle con el hacha a mi yerno y a su marido -que es mi hijo- le tiró con una olla de fideos por la cabeza”, contó Ester. (Elonce)