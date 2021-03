Intensas lluvias en Paraná: inundaciones y calles desbordadas

Sociedad El centro del país continúa bajo alerta meteorológica por tormentas severas

Un fuerte temporal ocurrió en horas del mediodía de este jueves en la capital entrerriana. La gran cantidad de agua caída produjo inundaciones y anegamientos en Paraná. Vecinos de la zona sur de la ciudad, informaron a Elonce TV que en la intersección de avenida Ramírez y calle Federik se formó una “laguna”.A su vez contó que en una calle aledaña, “las viviendas se inundan, debido a que es más baja la zona. Se forma una laguna muy grande y el agua tarda mucho en salir, entonces si lleve mucho, es complejo”.Por su parte, un vecino de calle Federik, contó que “estamos muy indignados, no es la primera vez que pasa, con la lluvia anterior perdimos muebles y muchas cosas”.“Necesitamos que abran una zanja para que el agua corra y no se inunde. Cada vez que llueve salimos a correr toda la basura que hay en la calle. Es una situación que nos cansa, hace tiempo que venimos reclamando”, culminó.Otra de las zonas afectadas por la gran cantidad de agua en poco tiempo en Paraná, fue el barrio Gaucho Rivero, precisamente sobre calle Montiel. Vecinos informaron a Elonce TV que son más nueve familias las afectadas.“Cada vez que llueve así nos inundamos, mi casa está desbordada y el agua trajo mucho barro y basura”, señaló una vecinaAsimismo, mencionó: “El intendente tiene que hacerse presente, ya hicimos varias notas, pero nadie nos dio respuestas”, y reclamó que si no tienen soluciones van realizar cortes de calle.En tanto, otra vecina indicó que “hace dos años la comisión vecinal solicitó que se haga una canaleta para que el agua drene, se seque la calle y luego pasar una maquia, pero aún no han venido”.Durante la entrevista también indicó que “el agua viene hasta acá por calle Gutierrez y se inundan nuestras viviendas. Necesitamos que pasen maquinas, y corten el pasto. Parece la cuadra del olvido”.