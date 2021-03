Merenderos comunitarios reclamaron por mercadería frente a secretaría municipal

Integrantes del Movimiento Rebelión Popular protestaron este jueves frente a la sede de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, en calles Feliciano y Belgrano. Tras la manifestación fueron recibidos por Martín Pucheta, secretario del responsable del área, Nicolás Mathieu.“Ya cumplimos con todos los requisitos legales y burocráticos para que se atiendan nuestras necesidades, pero no hemos tenido una respuesta. Por eso, el único camino que nos quedó fue hacer uso del derecho a la legítima protesta para exigirle a este organismo público que intervenga ante nuestras necesidades”, argumentó auno de los integrantes del Movimiento, César Follonier.Según comentó, Movimiento Rebelión Popular tiene a su cargo nueve merenderos de los barrios Maccarone, Villa Sarmiento, 98 Viviendas, Consejo y Villa 351, “los que tienen escasa mercadería, y la tarea social que cumplen es fundamental”.“Son unos 70 gurises, mas abuelos, y el numero irá creciendo porque la situación económica hace sean más las personas que tengan que salir a buscar alimentos a los merenderos de los barrios”, argumentó Follonier.Tras el encuentro con el Pucheta, se les prometió a los integrantes de los merenderos comunitarios que “como máximo, en dos días se estarán comunicando para brindar una respuesta”.“Queremos exhortar al municipio a que tome cartas en el asunto, al intendente que está interesado en el ensanche de calle Racedo y la poda de los árboles, que se aboque a atender las necesidades emergentes de los que no tienen para comer ni los recursos para sobrevivir”, apuntó el dirigente. “Pedimos que Desarrollo Social, que tiene sus depósitos con mercadería, asista a nuestras necesidades”, sentenció.“Los merenderos se manejan con donaciones de la gente, porque no hemos tenido respuestas del municipio. Las ayudas de Nación se cortaron y, por ejemplo, hace un año que los chicos de Bajada Grande no reciben nada”, agregó Noelia Berón.Quienes puedan colaborar con los merenderos pueden comunicarse vía Facebook a Movimiento Rebelión Popular- Entre Ríos . Se necesita leche, azúcar, cacao, harina y demás alimentos no perecederos.