Médicos de hospitales San Roque y San Martín se movilizaron hasta Salud

Médicos de hospitales San Roque y San Martín de la capital entrerriana se movilizaron este jueves hasta el Ministerio de Salud donde reclamaron mejoras salariales y de condiciones laborales.El respecto, el doctor Mariano Leanza señaló aque “venimos con el diálogo desde el año pasado. Decidimos de común acuerdo con las autoridades suspenderlo por la pandemia y retomamos en diciembre para evaluar si se podía concretar alguna mejora. El sueldo cayó por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 70% de los médicos estamos como suplentes”.El profesional declaró que “el último aumento fue en 2019. El año pasado, con las medidas de urgencia no hubo ninguna recomposición, ni reclamo, porque nos dedicamos a capacitarnos para paliar esta pandemia”.Leanza precisó que “el salario básico está en 6.700 pesos. Después hay agregados que lo llevan a 41.000 pesos. El reclamo es el aumento en el básico, porque el resto de los agregados no impactan, en el día de mañana, en la jubilación”.Asimismo, puso de relieve que los concursos “tienen que tener una frecuencia, porque dan sensación de estabilidad, porque las suplencias se pueden cortar en cualquier momento. Además, genera organización en el funcionamiento de los hospitales”.“No hemos tenido ninguna respuesta últimamente. Me parece que después de un año de pandemia, tenemos que tratar de concretar. Esperamos algún gesto”, expresó el médico. En ese marco, recordó que “en diciembre hubo una reunión con la ministra (de Salud, Sonia Velázquez) en la cual se mostró muy amable y comprometida con la situación. En enero nos dijo que a mediados de febrero podía haber algún avance, pero después de eso, no hemos tenido novedades”.Finalmente, sobre la protesta, recalcó que “no estamos acostumbrados a hacer esto, sino que estamos preparados para otra cosa, pero del silencio teníamos que hacer algo”, afirmó, al tiempo que aclaró que “las urgencias están cubiertas y solo se suspendieron durante dos horas las actividades programadas de consultorio. Nadie quiso llegar a esta instancia”.