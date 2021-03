Tormentas e inestabilidad: cuánto durará y cuándo mejorará "definitivamente"

En el marco del alerta naranja por tormentas severas que rige para el sur y parte del centro de Entre Ríos, el meteorólogo Alejandro Gómez brindó precisiones sobre el pronóstico del tiempo para hoy y las jornadas venideras.Durante el programadeexplicó que el fenómeno actual se debe a "un sistema frontal cálido que comenzó a marcarse ayer, llegó al norte de la provincia y avanzó hacia el sur. Esta transición aportó un contenido de humedad importante. Hay un sistema de baja presión en la zona cordillerana que genera pulsos de inestabilidad. En el centro y norte de la provincia ya hubo lluvias y tormentas de variada intensidad, con ecos de granizo", afirmó.Señaló que "en el transcurso de las próximas horas, la etapa de inestabilidad puede ir incrementando su nivel", por lo que adelantó que habrá "mejoramientos temporarios", pero que "sobre todo el sur, en departamentos como Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, el sur de Diamante y de Tala son los sectores que en las próximas horas y esta tarde pueden tener lluvias y tormentas importantes"."Por la noche mejoraría y luego, el viernes, volveríamos a tener condiciones de inestabilidad, producto de que el sistema frontal tendría un ligero desplazamiento hacia el norte y el sistema de baja presión no terminaría de ingresar", precisó Gómez.En tanto, "las condiciones estarían mejorando durante las primeras horas del sábado y demoraría algo más en el este. Los vientos rotarían al sur y las temperaturas no descenderían demasiado".El domingo, "como coletazo final de este sistema de baja presión, podríamos llegar a tener incremento de la nubosidad y alguna lluvia ligera, sobre todo en el sur de la provincia", manifestó el meteorólogo.Enseguida confirmó que "hacia la tarde del domingo, en forma definitiva, las condiciones mejorarían para nuestra provincia por algunos días".En cuanto a las temperaturas, estimó que "no serían inferiores a 14 grados y las máximas, luego del proceso inestable, ascenderían porque tendremos sol, con una atmósfera menos pesada, porque disminuiría la humedad. Estaríamos entre 24 y 25 grados"."Este mejoramiento que estimamos definitivo desde el domingo persistiría por lo menos hasta mediados de la semana que viene", completó Gómez.