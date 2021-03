En Paraná se revive el pedido de Memoria, Verdad y Justicia

Testimonios

Gran cantidad de personas partieron este miércoles alrededor de las 19 desde Plaza Sáenz Peña hasta calle Buenos Aires, donde se leerá un documento único en conmemoración a un nuevo aniversario por el último golpe de Estado, registró en vivo. La marcha se extendió por al menos 20 cuadras.Este año, la tradicional marcha tiene algunos cambios, considerando que la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus sigue siendo comprometida. En ese sentido, desde la Multisectorial de Derechos Humanos se convocó a participar respetando el distanciamiento social y utilizando el tapabocas. Cabe recordar que en el 2020 no pudo hacerse la actividad porque el país estaba cumpliendo Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.En esta oportunidad, el escenario, que tradicionalmente se armaba sobre Laprida y San Martín, junto a la placa que recuerda a los desaparecidos entrerrianos, se levantó frente al Museo de Bellas Artes para permitir que pueda ser visto desde una mayor distancia por los asistentes.Por la misma razón no habrá espectáculos musicales y el acto consistirá solamente en la lectura del documento consensuado por las organizaciones.La movilización es “para recordar a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica; y porque la situación social, política y económica del país es de emergencia y demanda la presencia del pueblo en la calle con las banderas que ellos sostuvieron”, expresaron desde la Multisectorial de Derechos Humanos, que reúne a distintas organizaciones de derechos humanos, sindicales, universitarias y políticas, entre otras.“Es un año más de este golpe de Estado que tan mal nos hizo a los argentinos. Queremos recuperar la memoria colectiva y decirle `Nunca más´ a estos hechos”, expresó auna joven que participó de la marcha.En tanto, otra chica mencionó que su motivación para estar en la marcha fue “el tener familiares que fueron detenidos solamente por defender sus pensamientos. Es un tema que hablamos mucho en nuestras familias”.Federica, una de los asistentes, dijo aque “vine con mis abuelos, tengo 14 años. A los dos los encerraron en esa época. Desde muy chica lucho por esto. Me toca mucho el testimonio y lo que pasó en mi familia. Esto no tiene que pasar nunca más”.María José, de Nogoyá, comentó que “venimos todos los años a marchar, tengo familiares desaparecidos. Esto es mantener la memoria. El año pasado no pudimos marchar, este año era necesario hacerlo, necesitamos justicia”.Otro hombre, aseguró que “estamos firmes, acompañando, hay que recuperar la memoria, no perderla, el pueblo siempre está. Se tienen que recuperar los nietos, los hijos, debe haber una política inclusiva. A la democracia le falta una reforma integral de la Justicia”.En tanto, otro joven señaló aque “somos del barrio Pancho Ramírez. Vengo todos los años, siempre me gusta participar. Esto es bueno para recordar a los compañeros desaparecidos. Seguimos luchando para que esto no pase nunca más”.Un hombre remarcó que “vengo por los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos. Marchamos desde el 83´. La primera vez éramos 15, hoy somos miles. El nivel de juventud que se ha sumado es hermoso”.Otra mujer, señaló que “siempre participamos, es una ocasión especial. Es reactivar el recuerdo, transmitir una época que no se debe olvidar”.“Imposible no estar, la vigencia del golpe está en la deuda externa, en cada una de las medidas represivas, la negación del otro como ser político. Tenemos que estar siempre, recordando los compañeros y la memoria”, exclamó una mujer que marchaba junto a sus amigos.Por su parte, una integrante de la Agrupación H.I.J.O.S valoró la posibilidad de volver a las calles luego de un año de pandemia. “Volvimos a reivindicar la lucha de madres y abuelas, de familiares y exigir Memoria, verdad y justicia”.Otra mujer que participó de la marcha señaló: “estamos pidiendo la recuperación de los hijos y nietos apropiados. Tengo un hermano y cuñada desaparecidos, y un sobrino nacido en cautiverio, en estos momentos es cuando los siento cerca”.Un hombre, que caminaba junto a los cientos de personas, dijo que “las madres nos dieron un verdadero ejemplo de amor al poner el cuerpo cuando nadie lo ponía. Estamos acá poniendo el pecho por ellas y pidiendo por la aparición de los compañeros cuyos restos aún estamos buscando”.“Es la primera vez que vengo. Quiero seguir participando de estas marchas. Esto es algo muy importante, esperamos que haya justicia y esto no pase nunca más”, expresó una mujer.Otra mujer, indicó que “nos resistimos al olvido. Tengo 57 años. Yo era muy chica cuanto todo pasó. En mi familia no había militancia concreta. Fui despertando esas situaciones a futuro y hoy decido marchar. Tenía una compañera que vivía frente a la cárcel de mujeres, donde tenían a las presas políticas. Veíamos pasar los camiones que llevaban a los detenidos, seguramente para torturarlos”.“Los padres deben inculcar la memoria, los hechos a los chicos. En esta marcha hay muchísimos jóvenes, adolescentes y niños”, manifestó otra señora.