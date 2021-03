Continúa el acampe sobre calle Racedo: “La negativa es a la tala de los árboles”

Paraná Constructora suspendió los trabajos en la obra de ensanche de calle Racedo

Continúa el acampe sobre calle Racedo, entre avenida Ramírez y Tomas de Rocamora. “Se decidió que se seguirá resistiendo, porque la ciudadanía que está acá presente no quiere que se talen los árboles, y el cuestionamiento no es a la obra en sí o a que no se hagan mejoras. Queremos que se haga un proyecto nuevo en el que se considere la supervivencia de los árboles”, argumentó auna de las activistas, Majo Leyes.“La negativa es pura y exclusivamente a la tala de los árboles”, insisten los activistas que acampan sobre calle Racedo.“Desde el minuto cero pedimos que se considere el diálogo, reformular el proyecto, porque hay alternativas de poder hacer una obra de mejoras y hasta la posibilidad del ensanche, pero sin la tala de los árboles”, explicó al bregar por “el diálogo” con la Municipalidad de Paraná.Tras el festival que se realizó anoche, para esta tarde están también previstas actividades artísticas. Mientras, la asamblea trabaja sobre la organización de la sentada que se realiza sobre calle Racedo.Y en ese sentido, señaló: “El programa Argentina Hace, que es el que envía los fondos para este proyecto, plantea la posibilidad de reformular proyectos ya presentados; como este que data de la década del ´60, cuando había otros ecosistemas y otros hábitats urbanos”.