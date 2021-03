Trenes: se normaliza el servicio ferroviario Paraná-Colonia Avellaneda

Una acción sindical suspendió el servicio ferroviario Paraná-Colonia Avellaneda durante la mañana de este miércoles feriado. Finalmente, y tras negociaciones entre la Unión Ferroviaria y Trenes Argentinos, el tren saldrá con normalidad a las 13hs.“El primer tren a Colonia Avellaneda no salió por una asamblea de los trabajadores por el castigo a un compañero, violando el convenio colectivo de trabajo que tiene nuestro gremio con la empresa. Fue una medida arbitral, no se le dio al compañero la posibilidad de descargo y fue directamente suspendido por dichos sobre una discusión entre compañeros ocurrida en mayo pasado”, explicó ael delegado de la Unión Ferroviaria en Paraná, Nelson Santini.Y continuó: “Se llegó a una negociación hasta el lunes, por lo que el gremio charlará con la empresa a partir de este jueves y esperamos que se solucione el problema”.Santini comentó que “a los pocos pasajeros que conocemos, se les notificó de la medida sindical, pero a otros no se pudo”. “Y a las 13hs sale el tren Paraná-Colonia Avellaneda, normalmente”, comunicó.En la oportunidad, anticipó que el jueves y viernes de la semana próxima, debido al feriado por Semana Santa, no habrá servicio de trenes.El sindicalista refirió que “bajó mucho la cantidad de pasajeros, se calculan unas 50 personas; la mayoría son trabajadores esenciales y ahora quizás viaja más gente porque se autorizaron los viajes con chicos”.Vale recordar que, en la actualidad, y con el debido protocolo, actualmente el tren tiene dos horarios de lunes a sábados: la primera formación sale desde la capital provincial con destino a Colonia Avellaneda a las 5.50hs, y a los pocos minutos desanda el camino de regreso. En tanto la otra parte a las 13 y arriba a las 13.50 a Colonia, sale también a los pocos minutos con destino a la capital entrerriana.“Estamos peleando para que se arregle la vía de Paraná a Colonia Avellaneda porque desgraciadamente en esta sede local de Trenes Argentinos no tenemos maquinaria pesada para hacer un trabajo de levante de la vía”, indicó Santini respecto a “problemas con el agua en la vía de Maya a Francia”.“Esa zona quedó baja la vía, prácticamente, a la altura de la zanja. Además, se intrusó mucha gente en esos terrenos, largan los desagües a la vía y eso genera la demora de hasta una hora para llegar hasta Colonia”, explicó.“Estamos a la espera de una decisión política para que llegue todo lo que necesita el ferrocarril para el tren metropolitano”, cerró.