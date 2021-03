Niño usó sus ahorros para ir al parque de diversiones: "Juntó $500 en monedas

Mateo es un niño de cuatro años, oriundo de Paraná, que desde hace semanas tiene ganas de compartir con su familia una tarde en el parque de diversiones de Oro Verde. Como sus padres no tenían dinero para pagarle la entrada, el pequeño decidió utilizar todos sus ahorros para comprar los boletos.Según contó su mamá, Lorena, acuando el pequeño Mateo les dijo que quería ir al parque de diversiones, ellos le recomendaron "que se ponga a contar todas las monedas de su alcancía para saber si podía ir".Lorena relató que "ir al parque de diversiones nos puso en una situación complicada, porque es un gasto para la familia, calculamos que se necesita alrededor de mil pesos para que pueda disfrutar".Además, contó que "con el papá trabajamos los dos y aun así la situación es muy difícil siempre quieren un jugo o algo así no le podemos decir que no".Según contó el pequeño Mateo, él juntó durante mucho tiempo monedas para poder ir al parque de diversiones y ahora tiene 500 pesos. "Siempre le enseñamos ahorrar, le regalaron una alcancía para un cumpleaños y cada vez que quiere algo y no se lo podemos comprar saca de sus ahorros lo hace", culminó la mamá.Ahora Mateo está feliz porque con sus ahorros y ayuda de us seres queridos va a poder compartir junto a su familia una hermosa tarde en el parque de diversiones de Oro Verde.