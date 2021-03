Gran cantidad de comercios permanecerán cerrados en Paraná durante el feriado

Con motivo del feriado del 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en la capital entrerriana la gran parte de los comercios del microcentro permanecerán cerrados."Dada la situación que estamos, la mayoría de los comercios no van abrir. Las ventas bajaron mucho, la economía en general repercute en el rubro. Los locales están vacíos y hay pocas personas en la peatonal", dijo un comerciante de zapatería, aEn este sentido, contó que "esperamos que el cambio de temporada haga que las ventas aumenten, con el inicio de clases no se notó un incremento considerable".Consultado sobre los precios, dijo que en el rubro de zapatería los precios vienen con aumento en el recambio de temporada.El dueño de un local de indumentaria masculina, indicó a que "al consultarle a los diversos comercios sobre el feriado, la mayoría dijo que iban a estar cerrados".Sobre los motivos de esta decisión, resaltó que "al ser miércoles el feriado no creemos que se justifique venir, además la altura del mes".En relación a las ventas, valoró que "con el ultimo frío las personas compraron un poco más, pero de manera equilibrada, suponemos que se van a incrementar las ventas cuando las temperaturas bajen más"."Los precios están bastantes más caros, el aumento respecto el año pasado ronda un 50 por ciento", culminó.