Frecuencias, garitas y controles: nuevas definiciones sobre colectivos urbanos

“A partir de marzo de este año, con la vuelta a clases presenciales, aumentó hasta un 80% -previo a la pandemia- la cantidad de unidades e incluso le pedimos a las empresas que pongan refuerzos en las primeras horas de la mañana, uno de los horarios pico del día”, comunicó a Elonce TV el secretario de Transporte, Diego Dlugovitzky.



“Debido a las restricciones, se busca que no haya amontonamientos de pasajeros. Se pueden ocupar todos los asientos y hasta diez personas pueden viajar paradas”, aclaró.



“El usuario quiere viajar, pero, por otro lado, necesitamos poder cuidarlo. Se trabaja con las empresas y los pasajeros para concientizar. En la web del municipio está colgados los horarios de lunes a lunes para que puedan organizarse mejor porque queremos evitar los amontonamientos”, comentó al respecto.



“Limpieza, reingreso de colectivos más nuevos, desinfección en las cabeceras, cantidad de unidades en ciertos horarios”, son las demandas del municipio a las empresas que brindan el servicio de transporte urbano de pasajeros. “Hay muchas líneas que ingresan del área metropolitana y cuando llegan a Paraná lo hacen con muchos pasajeros; entonces, los usuarios de nuestra ciudad, no quedan bien atendidos”, argumentó.



Dlugovitzky refirió que las frecuencias dependen de las líneas, porque se obedece de la cantidad de pasajeros. Acotó, además, que “en breve se implementará el aumento del boleto de colectivos; esta semana o la próxima”. Garitas En Paraná, hay más de 300 garitas de más de 20 diferentes modelos, según un relevamiento realizado por la comuna. “Hace un tiempo que estamos viendo la forma para, poco a poco, ir poniéndolas en condiciones, reemplazar las que se puedan y arreglar otras. En Paraná coexisten más de 20 modelos distintos de garitas de distintas gestiones, por lo cual, hay algunas que hay que sacarlas porque no hay forma de arreglarlas”, explicó el funcionario municipal.



“En enero se hizo un relevamiento de las garitas de la ciudad; hoy están geolocalizadas, individualizadas, con fotos y una descripción de cada una, para ir poniéndolas en condiciones. Se buscará unificarlas en colores y formas, y que estén en mejores condiciones”, prometió.



Según informó, “las paradas son más de 3.000, pasa que, en un lugar físico, coexisten varias paradas por la cantidad de líneas de colectivos”. Controles “Se controla por sistema a través de un área de monitoreo donde por GPS vemos lo que pasa por unidades (recorridos, distancias, kilómetros que realiza, frecuencias); otro sistema con la cantidad de pasajeros que carga cada línea, las zonas de calor (en qué horarios y qué lugares hay mayor demanda); y controles en la vía pública con inspectores que van a las paradas donde hay mayor cantidad de líneas para hacer de respaldo a ese sistema”, detalló el secretario de Transporte.



“Los lugares en los que más usuarios toman el colectivo son calle 25 de Mayo, entre Montecaseros y 9 de Julio, y Casa de Gobierno. Los horarios pico son entre las 6.30 y las 8hs; después del mediodía; a las 16hs”, señaló. (Elonce)