Vuelta a las aulas en escuela Casiano Calderón: “Estamos adaptándonos”

La escuela Nº 20 Casiano Calderón de Paraná comenzó las clases organizados bajo los protocolos del CGE.“Nos estamos readaptado e intentando cumplir al máximo el protocolo como lo establece las resoluciones”, expresó a Elonce TV directora de la escuela.“Cada grado está dividido en dos grupos y por semana viene una burbuja. La tarea en casa se torna difícil, porque los padres no son docentes y muchos chicos no tienen los dispositivos móviles para poder realizar las cosas”, dijo.Y agregó que “si bien es difícil, los papás son cumplidores y los chicos traen las tareas hechas. Para los docentes, se hace difícil trabajar con barbijo y mascara, porque no escuchan las voces, pero también porque estábamos acostumbrados al contacto con los chicos”.