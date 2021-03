Judiciales exigieron aumento salarial y derogación de la Ley de Emergencia

Trabajadores nucleados en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER)realizaron asambleas y una manifestación frente a Casa de Gobierno para pedir un aumento salarial.“Seguimos con el plan de lucha durante que conlleva asambleas dos veces por semana y movilizaciones. No tenemos respuestas y nuestro objetivo es que en junio se termine con la ley de Emergencia. No queremos que haya prorroga porque no hay ningún justificativo para eso”, sentenció Mabel Pedrero, secretaria adjunta de AJER, aEn este sentido detalló, que “la Ley de Emergencia tiene dos cuestiones, uno es el aporte extraordinario en la Caja de Jubilaciones, y el otro es que no percibimos el aumento que ya tenemos pactado”.“Acompañamos el año pasado con muchas iniciativas, dimos aportes extraordinarios, trabajamos normalmente y nos contuvimos con el tema de sueldos, pero vemos que en nuestra escala salarial hay trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza”, explicó Pedrero.Y sentenció: “la inflación no para, estamos perdiendo la capacidad del salario real y hasta ahora no tenemos novedades”.