Tras incidentes, fue suspendido el inicio de la obra de ensanche de calle Racedo

Tras los incidentes ocurridos este lunes entre vecinos, ambientalistas y sindicalistas nucleados en UOCRA, la Policía de Entre Ríos dispuso la suspensión provisoria de los trabajos que implican la tala de árboles para la obra de ensanche de bulevar Racedo en Paraná.la jefa de comisaría segunda de Paraná, Eliana Galarza. “La cuestión está en tratativas en la Procuración de la Fiscalía y en el marco de los que se determine, la autoridad policial garantizará la medida que se disponga”, indicó la funcionaria policial.Argento calificó a la situación como “muy penosa”, porque “se vieron actitudes y actividades de cierta gente que no corresponde”. “La municipalidad siempre estuvo abierta al diálogo, pero desde los vecinos y activistas nunca se escuchó”, argumentó.que ya recuperaron su libertad los dos ambientalistas que habían sido detenidos. “La joven había sido demorada para garantizar su propia actividad física porque estaba sobre uno de los camiones y el muchacho porque agredió al personal policial”, se explicó.“Nosotros pedimos a la justicia que salve estos 200 árboles, porque esta obra inundará a muchos vecinos a los que se les saca el suelo de absorción”, apuntó una vecina.“Lo más triste es que la Justicia entrerriana no tiene especialidad en cuestiones ambientales o que por lo menos contraten a especialistas, como sí lo hizo la ciudadanía”, acusó otra.“No podemos permitir el inicio de esta obra porque está mal planteada y no es el tipo de obra que quieren los vecinos de Paraná. Queremos una ciudad habitable, que no destruya el medioambiente”, argumentó uno de los ambientalistas al remarcar: “La obra está frenada, porque los vecinos que somos el pueblo, estamos frenando las máquinas”.Según pudo saber, los ambientalistas convocaron a una vigilia en calle Racedo. “A partir de esta noche acampamos para evitar la tala de árboles. El pueblo dice no a esta obra. Por los árboles, por la salud y por la naturaleza”, indica la invitación al acampe y asamblea permanente.