Piden ayuda para mantener amparo maternal en Paraná: cómo colaborar

El amparo maternal funciona desde 1918 en calle 25 de Junio 320 de la capital entrerriana. "Es una ONG que pertenece al Patronato de Señoras de Paraná. No somos el de calle Laprida que pertenece al Copnaf. Se trata de dos instituciones diferentes", aclaró asu presidenta, Claudia Izaguirre. Y acotó: "Son todos chicos que están en vulnerabilidad de derechos, por lo que el Copnaf nos ayuda".En tal sentido, admitió que "hoy estamos en una situación económica bastante apremiante. Tenemos convenidos con el Consejo General de Educación, Copnaf y Comedores Escolares", pero hasta antes de la pandemia "la comisión hacía distintos eventos y teníamos muchos socios que aportaban una cuota bimestral y anual. Hoy, nos quedamos sin socios y tampoco podemos hacer eventos. Nos está faltando dinero para el mantenimiento de la institución, además de algunos cargos, por lo que recurrimos a la sociedad para que se inscriba como socio. Son 300 pesos bimestrales o 1.800 anuales".Recordó que "antes teníamos la playa de estacionamiento donde ahora está la Plaza Mansilla. Con eso manteníamos los gastos. La plaza quedó hermosa, pero nosotros nos quedamos sin los ingresos".Por su parte, la apoderada legal, Norma Grasso, resaltó: "Bienvenidos sean todos". Y detalló la opción de que haya "padrinos que podrían suscribirse con una cuota mayor. Necesitamos eso y no el aporte de un alimento porque recibimos un dinero para esto, pero los gastos que corren por nosotros salen de este fondo. Es para el mantenimiento de la infraestructura de una casa que tiene más de 100 años. Invitamos a visitarnos porque nos preocupamos para que los chicos estén muy bien", manifestó durante el programaY enfatizó: "A lo mejor alguna empresa grande puede colaborar con algún monto. Todo aporte de dinero nos viene bien, porque además debemos pagar gastos fijos como luz, gas y docentes que todavía no están reconocidos por el Consejo de Educación. Todo demanda mucho esfuerzo"."Tenemos 147 niños y niñas. Se trabaja con el protocolo vigente. Tienen distintos horarios de entrada y salida, además de tomar la temperatura y todo lo exigido por el gobierno. En cuanto a la comida, se les da una merienda y se les facilita a las familias bolsones con alimentos", completó Izaguirre.Finalmente, llamaron a la "solidaridad de la población para ayudar a esta gente".Quienes puedan hacerlo deben comunicarse al 4220351 o al correo electrónico jardinamparomaternal@gmail.com