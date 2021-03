Conflictivo inicio de obras en calle Racedo entre vecinos y obreros de UOCRA

Los testimonios de vecinos y ambientalistas

Paraná Vecinos de calle Racedo protestaron tras el revés judicial que permitirá la obra

Iniciaban este lunes las obras de ensanche de calle Racedo, tras el revés judicial a favor de la Municipalidad y contra el amparo ambiental que había presentado el Foro Ecologista de Paraná. En ese marco, un grupo de vecinos se concentró -a la altura de la intersección con calle Rocamora- para impedir el comienzo de los trabajos. Además, hubo presencia de allegados a la UOCRA.Finalmente, y ante la llegada de más sindicalistas,. Huboe impidieron que los vecinos se abrazaran a las especies.El secretario adjunto de la UOCRA, Hugo Salazar, confirmó aque la presencia fue “para acompañar a los trabajadores”. “Esta es una obra que dará empleo genuino a 30 compañeros. Hoy se inician las actividades”, indicó.“Todos tienen la remera de la UOCRA y están apretando para que nosotros no intervengamos en el obrador. Todas estas personas no pertenecen a la empresa a ponernos una presión bastante particular”, acusó una de las vecinas.“Si van a trabajar tienen que venir con el uniforme de la empresa”, apuntó otro de los vecinos.“Cuando hagamos una reforma en nuestra propia casa, vamos a tener una incomodidad muy grande y no vemos la hora de que los albañiles salgan de la casa; imagínense la incomodidad del vecino ante un acto de atropello”, sumó otro.“No tenemos el derecho de permitir o no, pero sí de pelear por la ecología y los arboles de nuestra ciudad. Si Bahl quiere hacer una ciudad moderna y eco-amigable, entonces hubiese forestado como correspondía -con los intendentes anteriores- si es que el proyecto tiene tantos años”, argumentó un vecino.“Es todo económico, les importa un carajo el bienestar del pueblo. Los políticos desde que entran como intendente o gobernador salen con los bolsillos llenos de plata. Les importa un pedo el pueblo, porque esto es todo un negociado. Porque después se van a ir calle Maciá donde van a utilizar lo que era el hipódromo para zona inmobiliaria. Las cloacas no dan y quieren hacer más edificios”, gritó otra de las mujeres, visiblemente conmocionada por el inicio de la tala. Fue una de las que vociferó insultos a los obreros que comenzaron a cortar los árboles.