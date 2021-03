Cayó parte del cielorraso de la Galería Almendral, ubicada en San Martín y Urquiza, de la ciudad de Paraná. Según se informó, sucedió este sábado.



Si bien hasta el momento se desconoce por qué cedió, en un principio se creía que podría haber sido por la lluvia, versión que luego se descartó porque no se encontraron filtraciones.



Afortunadamente, según se conoció, no hubo personas heridas porque en ese momento no pasaba nadie por el lugar. Tampoco otros locales resultaron dañados.