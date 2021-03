Vecinos de calle Racedo protestaron tras el revés judicial que permitirá la obra

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el amparo ambiental presentado por el Foro Ecologista contra la Municipalidad de Paraná por el ensanche de calle Racedo. De ese modo, el alto cuerpo revocó la resolución del vocal Hugo González Elías quien estableció la continuidad de la obra, pero impidió la tala indiscriminada de los árboles.Tras la resolución judicial, vecinos de calle Racedo protestaron durante la tarde noche de este sábado, sobre avenida Ramírez. “No al ensanche de Racedo. Bahl no te metas con nuestros árboles”, eran las consignas que podía leerse en la carterlería que desplegaron.“Para concientizar a los vecinos y en repudio a la decisión que tomó el STJ por la que dejó sin efecto la sentencia del otro juez para no permitir la tala indiscriminada de los árboles”, argumentó una vecina, María José Leyes, a“Mienten al decir que son pocos vecinos los que estamos en contra; además, no estamos en contra del progreso, sino en contra de que los arreglos se hagan a costa del asesinato de los árboles”, acusó la vecina. Y continuó: “No es capricho de los vecinos, no es que quieren la vereda para el auto. Este es mi barrio y no quiero que los pocos pulmones de mi barrio se asesinen sin motivo”.Según comentó, lanzarán a las calles cartelería con la consigna: “Nunca más intendentes y gobiernos ecocidas”. “Pondremos en evidencia a quienes la semana próxima harán presencia en los actos por la Semana de la Memoria, en el momento que están por arrasar con la memoria de este barrio, que son los árboles que encierran el crecimiento de todos los vecinos”, argumentó.Otra vecina, Silvina Grubber, refirió: “Nos vemos desprotegidos como ciudadanos. Quién puede decir que esta obra no tiene impacto ambiental si en tres cuadras quieren sacar alrededor de 100 árboles. Debemos ser escuchados, y esta movida es la única opción que nos queda”.