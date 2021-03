Estacionamiento medido en Paraná: más precisiones sobre el nuevo sistema

Controles

La Municipalidad de Paraná se apresta a implementar un, con la disposición de diferentes áreas con tarifas escalonadas, zonas de exclusión y un sistema de pago a través de aplicaciones en el celular.Se pondría en funcionamiento a partir de mayo, y el diseño del software como la instalación de cartelería y señalética se licitará a una empresa privada, mientras que el control del cumplimiento estará a cargo del Municipio.El sistema prevé tres zonas en el centro paranaense que tendrán un tarifario escalonado con costos más altos en el microcentro. Además, los valores se incrementarán mientras más tiempo esté el vehículo estacionado con el objetivo de promover la movilidad de los coches., expresó el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Maximiliano Pérez Viecenz.Consultado a Pérez Viecenz qué es lo que se licitará en relación a este nuevo sistema, éste explicó que será. Ese software es de gestión. La empresa adjudicataria debe proveer el software, instalar la cartelería, pintar la zona, hacer los estacionamientos de motos, las dársenas para personas con discapacidad, colocar límites para los estacionamientos escolares para que no los invadan. También, pintar los contenedores de residuos entre otras cosas".En ese sentido, aclaró queVamos a formar un cuerpo que trabaje exclusivamente en el tema de estacionamiento medido. Para eso estamos haciendo la recuperación de las motos para darles movilidad"."El sistema incluye capacitación y formación del personal. Será un grupo que quiera dedicarse a esta cuestión por eso queremos tratar de condicionar un lote importante de motocicletas para que todos estén con movilidad. Presentamos un nuevo cuerpo motorizado. Queremos que ese cuerpo también se sume y trabaje en la fiscalización", explicó al respecto., aclaró.Según comentó, el municipio cuenta con dos grúas. "Licitamos tres grúas más para que trabajen de forma independiente, pero al servicio nuestro. Queremos que esas grúas estén al auxilio del Municipio en forma constante. Porque no damos abasto. O tendríamos que haber comprado nuevas grúas o licitar el servicio, que es lo que hicimos", anticipó., y así sucesivamente hasta la C. Después de la división por zona va a haber zonas de exclusión donde va a estar prohibido estacionar. La cartelería incluye el estacionamiento prohibido y el permitido. El precio va a ser progresivo. Es muy similar al cuadro tarifario de estacionamiento medido de Rosario. Si no existe un sistema de progresividad la gente tiende a dejar el auto. Pretendemos que exista rotación y eso se garantiza con el precio", resaltó el funcionario municipal. Y continuó: "Si una hora vale $ 10. La segunda hora vale lo mismo más un 25%. Entonces es $ 12,50. La tercera hora es un 25% de la segunda hora y así de forma progresiva y escalonada. Eso hace que favorezca la rotación de vehículos. Lo que tenemos que apuntar nosotros esAl preguntarle a Pérez Viecenz si las prohibiciones se mantendrán en los carriles exclusivos, éste ejemplificó: "Pensamos en“El estacionamiento medido no tiene que tender a que si una persona no paga se le levante el coche. La idea es que si está 10 horas seguramente sí se le levante el coche. Pero: carriles exclusivos, entradas de garage, espacios públicos, sendas peatonales, dársenas de carga y descargas, reservados a discapacitados", anunció el responsable de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano.De acuerdo a lo que anticipó, "se puede pagar a través de una aplicación que se descarga al celular o en algún punto de venta, como un kiosco. Se podrá pagar también a través de un link de Whatsapp, que queremos implementar como novedad.Actualmente, tiene vigencia un sistema de pago de estacionamiento en ciertas zonas a través de la compra de tarjetas que venden los cuidacoches. Según la ordenanza, lo recaudado por ese concepto se debe destinar a solventar en parte el boleto estudiantil de colectivo. Pero en la práctica, funciona como un acuerdo entre el dueño del vehículo y el cuidador.De esa manera, son muchas las personas que trabajan en las calles y que con esta nueva modalidad se quedarán sin ingresos.. Lo que estamos haciendo nosotros es ofrecerles cursos para que puedan capacitarse en determinados oficios, por un tiempo hasta que salgan al mercado formal con esas herramientas. Esa es la idea. Si existe una reconversión de eso podrán ingresar al mercado formal. El sistema de tarjetas lamentablemente no funciona", reconoció.Según reveló,. "Está la normativa que establece cómo tiene que ser pero prácticamente nunca funcionó. El precio nunca se actualizó, se cobra lo que se quiere. Ese es el fracaso del sistema que nunca funcionó", argumentó.Asimismo, sostuvo queDesde la comuna prevén que el nuevo sistema podría implementarse en mayo. "En los próximos días se estará firmando la adjudicación y luego de eso será el contrato. Después empieza a correr el plazo que son 35 días para que se realice el trabajo de pintura, carteles, la instalación de la central de movilidad que va a estar en Cinco Esquinas, y todo lo que será el monitoreo del sistema. Calculo que para mayo estaríamos entrando en plazo", detalló Pérez Viecenz al comentar que "hay cinco empresas pero ninguna es de acá".