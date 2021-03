Escuela para Adultos José Martí: acto de colación y mucha alegría

El acto de esta institución educativa, se llevó adelante con los protocolos establecidos en el marco de la pandemia. Al salón en donde se realizó la colación ingresaron solamente los flamantes egresados y el personal docente y directivos; los familiares aguardaron afuera, desde donde siguieron los pormenores del evento.



Elonce TV dialogó con egresados. Alejandro, con el diploma en mano, manifestó: "Costó bastante pero se pudo. Tuvimos que meterle más esfuerzo que el que veníamos poniendo en años anteriores. El tema de internet nos jugó en contra muchas veces. Se complicó todo con lo de la pandemia. Costó, pero llegamos a recibirnos".



"Había empezado hace varios atrás junto a mi hermano, pero por cuestiones particulares dejamos los dos. Él retomó y se recibió. Yo retomé en 2019 y ahora me estoy recibiendo. Quería terminar ya la secundaria, por eso estoy re contento", confió a nuestro medio.



Efrain, por su parte, mencionó que "le costó bastante" esfuerzo poder culminar con esta etapa educativa. "Fue un esfuerzo muy grande en 2020. En mi caso, no contaba con Internet, pude adelantar cuando mi novia me facilitó el recurso".



"Es un cambio para muchas personas el pasar de lo presencial a lo virtual", destaco el flamante egresado. Elonce.com.