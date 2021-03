Campeonato Nacional de Clubes de Softbol: expectativas, protocolo y desafíos

Se disputará en el Estadio Mundialista de Softbol Nafaldo Cargnel.



Andrés Gamarci es el flamante presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS). En diálogo con Elonce TV, habló del torneo que comienza este sábado. "Estamos recién iniciados en la gestión, asumimos hace unos 20 días y tenemos un desafío muy lindo por delante, que es el Campeonato nacional e Clubes, que se realizará del 20 al 28 de marzo. Son las cuatro categorías de la primera división, lanzamiento rápido".dijo.



Respecto de las expectativas para este encuentro, mencionó: "Las gestiones de la APS generalmente son muy ordenadas, y nosotros recibimos todo en perfectas condiciones. Siempre ha habido mucha gente que ha trabajado para estos campeonatos, no estamos haciendo algo nuevo, con lo cual seguimos con esa inercia. Pusimos mucha energía sobre todo para sobrellevar estas cuestiones de la pandemia y ponerle toda la energía para que se hiciera, este es un torneo que previamente estaba cancelado, por cuestiones de la pandemia, pero ahora lo hacemos. Tenemos 31 equipos confirmados. La única negativa es que no vamos a poder recibir público en las gradas, sólo podrá venir a ver los partidos la gente que venga al comedor que está habilitado, al igual que las cantinas. No podemos tener a nadie en las tribunas".



Habrá streaming en directo, de todos los partidos que se jueguen en el estadio.



"Tuvimos un apoyo importantísimo del Empatur, con ellos realizamos un trabajo muy coordinado, difundimos a los equipos que van a llegar al torneo una cartilla con la lista de hoteles y alojamientos que trabajan con el protocolo y las normas en relación a la pandemia. Estarán en esos lugares, y el resto será el protocolo usual en una cancha de sóftbol, ingreso con barbijo, alcohol en gel, árbitro y cátcher con barbijo", mencionó.



A su vez, desde la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS) trabajan en otros desafíos: "El de slow que son los veteranos (más 35 y más 45), para Semana Santa y estamos trabajando para traer a Paraná, la Liga Nacional Femenina. Y el desafío más grande, en noviembre será el Campeonato Panamericano de masculino Mayores". Elonce.com.