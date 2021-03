Ser Mujeres en la ESMA: “Es una muestra muy conmovedora”, valoró Adán Bahl

El intendente de Paraná, Adán Bahl

vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta

Mariana Fiumicelli de la Asociación Civil de La Solapa

Quedó inaugurada, la muestra itinerante basada en los testimonios judiciales de las sobrevivientes, sobre la violencia de género y diversos delitos sexuales cometidos por el Grupo de Tareas de la ESMA.La actividad está organizada por la Asociación Civil La Solapa, en el marco del programa del mes de la Memoria y se puede observar en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).estuvo presente en la muestra y expresó aque “es una muestra muy conmovedora de la violencia de género y también de los delitos sexuales que sufrieron las mujeres que estaban detenidas de manera ilegal en la Escuela de Mecánica de la Armada. Que hoy se pueda visibilizar muchas de estas situaciones que fueron silenciadas, aun en los juicios de lesa humanidad es muy importante. Gracias a la lucha y la valentía de muchas mujeres, hoy se puede conocer y se puede reflexionar”.“En el marco de la semana de la memoria, es importante reflejar la lucha de la igualdad de género y es necesario que esto se dé a conocer para que nunca vuelva a ocurrir. Es importante, que las personas que sufrieron estos delitos en la ciudad, lo puedan expresar porque muchas veces coincidimos en actividades con víctimas de la dictadura y no sabemos todo lo que tuvieron que sufrir”, remarcó.En el evento estuvo presente la. “Estamos acompañando esta iniciativa de la Solapa, que busca poner el acento en las mujeres y la ESMA, que es un testimonio muy importante para visibilizar. Estamos acá para proponerle a la sociedad que nunca más vuelvan a ocurrir estos delitos de lesa humanidad”, expresó aPor último,, comentó que “estamos muy contentos de poder inaugurar la muestra después del año en que no pudimos presentarla por la pandemia. Como mujer y ex presa, el movimiento feminista también nos interpeló desde otro lado y en las declaraciones, fuimos contando los delitos a los que fuimos expuestas”.Al respecto, agregó que “en esa época éramos jóvenes y luchábamos por un mundo mejor. Abrimos camino porque hoy podemos luchar por nuestros derechos”. Fiumicelli, señaló al finalizar que “sobrevivimos porque teníamos un objetivo, porque nos contuvimos entre todos y recibimos el apoyo de nuestras familias”.