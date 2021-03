Reparan inconvenientes en escuela que no ha podido retornar a la presencialidad

La Escuela primaria Nº 208 “Juan Carlos Esparza” de barrio Mosconi de Paraná continúa con la modalidad virtual para el dictado de clases, debido a problemas de infraestructura que estaban siendo solucionados.“Este año comenzamos a trabajar desde la virtualidad por algunos inconvenientes en el edificio, un problema en el agua y porque en una parte hay murciélagos, así que hay que arreglar toda esa situación”, comunicó ala directora del establecimiento educativo, Maira Mendoza.Personal de la Dirección departamental de Escuelas y de Infraestructura se hicieron presentes en el establecimiento y están trabajando para que esto se solucione lo más antes posible. “No nos dijeron en cuánto tiempo se solucionaría, pero el Estado se está ocupando para solucionarlo a fin de volver a la presencialidad”, valoró la directiva.La matricular escolar de la escuela Esparza es de 450 alumnos. “Los docentes trabajan de forma virtual y aquellos niños que no tienen conectividad, sus papás vienen a buscar las actividades para poder trabajar en la casa”, explicó Mendoza.Respecto a la jornada de huelga convocada por Agmer, comentó que “desde la virtualidad, prácticamente no hay paro porque se sigue trabajando igual. Las docentes, en su casa, siguen recibiendo las actividades y es casi como un día normal”.El comedor escolar no está funcionando, pero a las familias sí se les entregan los módulos de alimentos.