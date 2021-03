Jerarquizados de Paraná irán al paro ante la no convocatoria a paritarias

Ante la no convocatoria a paritarias por parte del Ejecutivo municipal, delegados de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS) se reunieron este viernes en asambleas para definir fechas y formas de una movilización y paro total de actividades a la que convocaron.



“No se puede esperar más ante la insensibilidad de un intendente que no dialoga con los trabajadores y un sueldo que quedó muy por debajo de la canasta familiar, porque sabemos que se necesitan 58.000 pesos para vivir y un trabajador gana 26.000 pesos”, argumentó a Elonce TV la secretaria general de APS, Marcela Levrand.



“Si bien el gremio no participó del acuerdo paritario del año pasado, fue el propio intendente quien anunció que convocaría a las entidades sindicales y hasta el momento no lo ha hecho”, argumentó.



En ese sentido, Levrand anunció que se convocará a una movilización y paro total de actividades con fecha a definir tras una reunión prevista para la semana próxima con Obras Sanitarias.



“El Ejecutivo tiene el deber de negociar sino sería una práctica desleal al rehusarse a negociar con todas las entidades sindicales en una mesa paritaria. Y si bien no tenemos marco ni convenio colectivo, el Ejecutivo debe sentarnos a negociar de buena fe”, justificó. (Elonce)