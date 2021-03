Asambleas por reclamos salariales en oficina municipal de Defensa al Consumidor

Política ATE definió dos jornadas de paro y una movilización para la semana próxima

Empleados de la oficina municipal de Defensa al Consumidor de la municipalidad de Paraná realizaron, este viernes, asambleas de tres horas en reclamo del cumplimiento de la ordenanza de reemplazo transitorio en los cargos. “Son cargos vacantes, desde el director para abajo, que estamos reemplazando y no se nos están reconociendo”, explicó ael delegado gremial de ATE en la oficina de Defensa al Consumidor de la municipalidad de Paraná, Gerónimo Retamal.“Hace más de nueve meses iniciamos un expediente exigiendo que se cumpla con la ordenanza de reemplazo transitorio en los cargos, porque durante esta gestión se fueron tres personas y dejaron las funciones. Desde que comenzó esta gestión, cumplimos funciones que no se nos están pagando y para un normal desenvolvimiento del área, necesitamos que se cumpla con la ordenanza, es decir, que se nos pague la diferencia por el trabajo que hacemos”, explicó Retamal.“Son cargos vacantes, desde el director para abajo, que estamos reemplazando y no se nos están reconociendo”, apuntó el gremialista. “Hace más de un año que esperamos. El expediente está desde hace nueve meses en la secretaría de Legal y Técnica, y no hemos tenido respuestas”, apuntó en relación al área municipal a cargo de Pablo Testa.“Por la tarde salimos a hacer inspecciones, lo que implica un trabajo previo. Y desde el inicio de la pandemia controlamos los precios máximos, el cumplimiento de Precios Cuidados, el acuerdo de la carne, y desde sus casas hay empleadas con sus computadoras y su internet haciendo home office”, detalló Retamal en relación al trabajo que realiza el organismo municipal. “No hay un área legal, ni de inspecciones”, apuntó.“Fabricio Retamal está como director a cargo. Somos entre 25 y 30 trabajadores, los que hacemos guardias semanales”, explicó al comentar que “las extras se pagan 3.000 pesos y el promedio de sueldos es de 24.000 pesos”.Por su parte, el secretario general de ATE Paraná, Roberto Alarcón, apuntó: “Necesitamos dialogar con el Ejecutivo para empezar a charlar todos estos temas, no solo lo laboral, sino también las condiciones de trabajo. Hoy no les están pagando la función que hacen porque no se cumple la orgánica”.