Con la baja de temperatura, aparecen algunos cuadros virales en los más pequeños

La directora del centro de salud Antártida Argentina, Elisa Krause, advirtió que ante la baja de la temperatura “han aparecido en los chicos más pequeños algunos cuadros virales que provocan, por ejemplo, broncoespasmo, que son cuadros de más cuidado”.En declaraciones aexplicó que en 2020, producto del aislamiento “prácticamente no hubo casos de bronquiolitis y no circularon virus. Eso se notó muchísimo, pero este año no sabemos qué va a pasar. Por el momento, como las escuelas están funcionado, al igual que los jardines, puede haber circulación y debemos estar atentos a esto”.La profesional manifestó que “en este barrio lo que más aparecen son dificultades respiratorias en los más chiquitos. Tiene que ver con los virus y con que en esta zona hay mucho humo que viene del Volcadero. Eso complica a los niños con algún factor de riesgo o desnutrición”.Por otra parte, la doctora señaló que llevan adelante una campaña para anotar a todos los mayores de 70 años para la vacunación contra el coronavirus. “Hay muchas personas que no saben cómo manejarse a través de la computadora. Entonces hicimos unas planillas que completamos y después la cargamos” en la web. Asimismo, aclaró que en este caso “no se pueden realizar vacunaciones casa por casa como con la gripe”, pero manifestó que en casos extremos, en los cuales la persona no puede movilizarse, “se avisa al Ministerio de Salud y ellos lo resuelven”.Además, confirmó que “todavía no llegaron las dosis antigripales”, a la vez que admitió que este viernes en el Centro de Salud solo atendían urgencias, debido al paro de UPCN. “No hacemos las actividades programas”, precisó.