“Canje X cambio”: Ecoclub canjeará papel y cartón por plantines

Ecoclub Paraná invita a los vecinos a sumarse al primer canje del año de papel y cartón, por plantines. En esta oportunidad lo realizarán el 26 de marzo desde las 15:30 a las 19:30, en plaza Sáenz Peña, esquina Enrique Carbo y Arturo Ilia, en la capital entrerriana.Vivero Don Felipe y Vivero El Bosque, donarán los plantines que los vecinos se llevarán a cambio, por participar.“Vamos a realizar el primer canje del año, tenemos las autorizaciones correspondientes y vamos a respetar los protocolos vigentes. Recibimos papel y cartón, y a cambio le daremos un plantin”, expresó aLaura Correa, integrante de EcoClub.“Las personas pueden juntar papeles que no estén sucios y no tenga manchas de aceite. Pueden ser apuntes, libros viejos, cartones de pizzas que no tengan restos de comidas también se reciben”, dijo.Y agregó que “este canje es posible, gracias a los viveros que nos donan sus plantines y la papelera Entre Ríos que siempre nos recibe todo lo que juntamos”.El objetivo de la actividad es “por un lado reciclar papel y ahorrar energía y agua, pero también es sembrar esta conciencia sobre la separación de residuos en origen en nuestras casas. Lo seco se puede llevar a la cooperativa Nueva Vida y lo orgánico después se utiliza para hacer compos”.