Pareja en situación de calle pide por un trabajo “para poder salir adelante”

Fabio y Analía son una pareja que se encuentra en situación de calle. A través de Elonce TV solicitaron un trabajo que los ayude “para poder salir adelante”. Ambos tienen hijos con parejas anteriores, pero los niños no pueden estar con ellos porque no tienen un lugar donde estar.



“Necesitamos si alguien nos podría ayudar porque queremos un alquiler para salir adelante, tener un trabajo y lograr estar bien, como toda persona lo merece. Vivimos en la calle, dormimos donde podemos quedarnos”, contó Fabio a Elonce TV.



“Nuestro plan es poder salir adelante, no esperar a que alguien nos venga a traer algo. Ya fuimos a la Municipalidad para que nos consigan una solución, pedimos algún plan como para poder pagar un alquiler durante unos meses, hasta poder salir adelante. Y tenemos fe en que alguien nos va a ayudar”, indicó.



“Es horrible vivir en la calle. Pasamos frío... Necesitamos si alguien nos podrá ayudar con un colchón, cobija, abrigo”, comentó Analía.



La pareja asegura que puede “lavar, limpiar vidrios, cortar el pasto”, entre otras tareas.



Quienes puedan ayudarlos, deben acercarse a la oficina de Elonce TV, sobre avenida Ramírez 1518, debido a que ellos no poseen ni teléfono celular ni un lugar fijo donde estar.