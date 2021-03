Transportistas de personas con discapacidad reclaman actualización del arancel

Transportistas de personas con discapacidad reclaman la actualización del arancel. Por eso se movilizaron este jueves en la ciudad de Paraná“Nuestro estado es desesperante, ya que en tuvimos un aumento del 10% en el nomenclador nacional en noviembre del año pasado. Estamos pidiendo un 30 por ciento de emergencia. También que las obras sociales respeten ese nomenclador, porque dejan mucho que desear, ya que únicamente pagan por los días que los chicos van a la escuela”, declaró Fernando Grassi aAcotó que “esta marcha es en conjunto todo el país”. Explicó que “el kilómetro está $30,73 y no nos alcanza para nada, porque ni siquiera nos pagan los módulos como corresponde. Así no nos conviene seguir trabajando”.A su turno, José Colugnat, expresó que la suba de combustible afecta “aún más en esta larga espera para que nos paguen los módulos como corresponde. Es imposible que nos dividan por días presenciales y no nos paguen el mes completo. Es una vocación trabajar con la discapacidad, pero no es posible presentar un servicio como corresponde”. Asimismo, remarcó que “hay muchas exigencias” para realizar esta tarea”.Finalmente, comentaron que cuando iniciaron la actividad el valor del kilómetro era equivalente a un litro de gas oil.