Van a clases una semana por mes porque escuela tiene cuatro aulas inutilizables

La escuela Scalabrini Ortiz que funciona en el complejo Juan Domingo Perón tiene reducida su cantidad de aulas por los problemas edilicios que acarrea el lugar.El vicedirector de la institución, Carlos Bravo señaló aque “después de la tormenta quedamos con cuatro aulas inutilizables, por lo que estamos trabajando en 12. Tenemos habitualmente 16 cursos, por lo que tuvimos que alternar la presencia de los chicos, con los protocolos, por lo que tenemos que dividir en burbujas que son de entre 7 y 12 alumnos. Son 39 burbujas entre 12 aulas. Por ello, cada burbuja viene una semana a tener clases presenciales y durante tres no asisten a la escuela”.Añadió que “con esta distribución logramos maximizar el uso del espacio y cumplir con los protocolos”.“Tratamos de inculcarles que la escuela es todo el mes, una semana en las aulas y tres en las casas. Obviamente que este último lapso queda bajo la responsabilidad de los padres y de ellos mismos para hacer las actividades que reciben y pactan con los profesores”, expresó el directivo.Bravo manifestó que “el problema principal de este edificio es la cubierta metálica que está dañada. Hay chapas salidas y las canaletas de desagüe están tapadas, lo que origina que cuando llueva todo el tercer piso se inunde”.Acotó que “Infraestructura de la provincia está actuando. Pero el trámite lleva su tiempo porque hay que aprobar presupuestos y aprobar partidas. Mientras tanto, nosotros estamos en esta situación”.Y resaltó: “En caso de tormenta o lluvia, esta escuela no tiene actividad. Estamos a cuatro cuadras del centro, en la esquina de Carbó y San Martín. El edificio por su aspecto exterior se lo conoce como la pecera, pero cuando llueve, esta denominación se vuelve literal, porque se llena de agua”, lamentó.Tras precisar que actualmente cuentan con 308 alumnos, Bravo refirió que “la escuela tenía una cooperadora que en 2020 por la pandemia y la no presencialidad, se quedó sin recursos. Ya no podemos tener elaboración de alimentos, ni realizar eventos, por lo que a los gastos que antes asumía, no los podemos afrontar”.