Escuela de Paraná junta fondos para reparar baños y volver a la presencialidad

La escuela Nº 13 Ricardo López Jordán, ubicada en calle Alejadro Carbo de Paraná no pudo volver a las aulas. El motivo es el mal estado en el que se encuentran los baños de la institución y no pueden garantizar “los protocolos de covid-19”, expresaron a“Comenzamos las clases, pero de manera virtual, la presencialidad no la pudimos realizar debido a que no funcionan los sanitarios. No podemos garantizar los protocolos establecidos para evitar contagios de coronavirus”, expresó ala coordinadora de la institución.La institución cuenta con tres turnos de 160 alumnos cada uno. “Hay muchos estudiantes que no cuentan con internet y con los recursos necesarios para poder tener clases de manera virtual. En la escuela desde agosto del 2020 no tenemos internet ni podemos proveer a los alumnos de lo necesario para que sigan con las clases en sus casas”, dijo.Al respecto, la coordinadora agregó que “ya realizamos todos los reclamos pertinentes y hasta el momento no hemos tenido ninguna repuesta. Los alumnos del turno noche se convocaron para arreglar ellos los problemas y comenzar la semana que viene, pero ellos no tienen que hacer eso ya que es función del Estado”.Tanto alumnos como docentes y autoridades de la escuela Nº 13 Ricardo López Jordán venderán fideos para juntar fondos y pagar los arreglos. “Un plomero matriculado nos ayudará”.