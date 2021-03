Puerto Sánchez: baja el río y esperan un “repunte” para Semana Santa

La inusual bajante del río Paraná sigue generando preocupación. Este miércoles, se registró una altura menor a 1.82 metros en nuestra ciudad.En Puertos Sánchez, esperan un “repunte” para Semana Santa y ya se preparan para sus tradicionales ventas de pescados y empanadas.Sobre el día a día un de un pescador, un vendedor del lugar dijo aque “es depende el clima, si está feo no se puede salir al rio y la situación está brava. Por la pandemia casi no se puede trabajar, la gente se va y está complicado para todos”.“Cuando llueve en el norte, crece el rio y el pez que está adentro puede salir. Pero a como está el rio, el pez queda encerrado y no se puede pescar con mayas chicas. Tenemos que tener cuidado con la depredación, hay que devolver los pescados chicos par que el día de mañana haya más”, dijo.Y agregó que “el rio está muy bajo, para que la gente pueda trabajar bien, tiene que estar por lo menos, un metro más arriba”.Con las temperaturas bajas, el pescado blanco se mueve un poco más “esperamos un repunte para Semana Santa”, finalizó.