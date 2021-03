Continúa la vacunación contra el Covid-19 a los mayores de 70 años

En el Centro de Día “Dr. Federico Leloir”, que oficia como vacunatorio para los mayores de 70 años, continuaba la inoculación contra el coronavirus a uno de los grupos de riesgo más afectados por la pandemia. “Para este miércoles se entregaron 200 turnos, al igual que ayer”, comunicó a Elonce TV la subsecretaria municipal de Salud Comunitaria, Micaela Rey.“Desde el 3 de marzo, día en el que se comenzó con la vacunación en este vacunatorio, ya inoculamos a dos mil mayores de 70 años”, reveló la funcionaria.En la oportunidad, explicó que “a medida que se vaya alcanzando a toda la población, se continuará con los de 60 a 70 años y a aquellos con factores de riesgo”. “El plan rector de vacunación es escalonado, porque inició con el personal esencial de salud de hospitales, continuó con los de los centros de salud y así hasta hoy, día en el que inicia la vacunación a docentes de Educación Especial”, explicó.Consultada a Rey sobre cuáles son las vías para acceder a dar la voluntad de vacunarse, ésta enumeró el link que dispuso el gobierno provincial, el 0800-888-8228 (VACU) que atiende de lunes a viernes entre las 8 y las 17 horas. Y los 30 centros de salud de la ciudad, en los que la persona también tiene la posibilidad de inscribirse.“Si fuera que el centro de salud no tiene conectividad en ese momento, se completa la planilla manual, y en otro momento, el personal eleva esos datos y los carga en la plataforma”, explicó la subsecretaria municipal. “Se avisa sobre el turno asignado al número de celular que deja la persona al momento de inscribirse”, aclaró al respecto.En la oportunidad, recomendó a los adultos mayores o sus familiares si tienen dificultades deben comunicarlas al centro de salud más cercano a su domicilio o al 0800.“En caso de los adultos mayores tengan dificultades motrices y/o cognitivas que no pueden ni siquiera salir de la cama, el personal de vacunación va hasta el domicilio cuando terminan los turnos asignados; pero son casos específicos que no tienen la posibilidad de vacunarse dentro del auto”, explicó Rey.Agregó además que “en todos los vacunatorios está vigente la posibilidad para que los adultos mayores sean vacunados en el interior del vehículo”.